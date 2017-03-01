Муфтий Москвы не одобрил проект «Стоп харам»

Муфтий Москвы Альбир Крганов назвал «Стоп харам» не совсем понятной инициативой и выразил опасения, что она может стать источником конфликтов.

«Если у нас сейчас каждая конфессия станет приставать к прохожим на улице, читать мораль, то что мы вообще получим? В светском государстве как это можно воспринимать?» - сказал он в интервью «Интерфаксу». Крганов также предположил, что инициатива может противоречить поправкам к «закону Яровой» о миссионерской деятельности.

Он отметил, что автору идеи следовало согласовать ее с религиозными и общественными организациями. Кроме того, муфтий добавил, что для просветительских бесед существуют храмы, мечети, медресе, воскресные школы, семинарии.