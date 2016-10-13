МТРК «Мир» не обращалась к Молдавии с просьбой уволить директора представительства
Совет директоров МТРК «Мир» не обращался в правительство Молдавии с предложением освободить от занимаемой должности директора Национального представительства МТРК «Мир» в Молдове Иона Тергуцэ, как об этом заявила генеральный секретарь правительства Республики Молдова Лилия Палий.
Более того, за 25 лет существования МТРК «Мир» Совет директоров компании ни разу не обращался ни к одному из правительств с просьбами снять или назначить кого-либо из директоров. Соответствующее заявление опубликовано на сайте телерадиокомпании.
Как отмечает «Мир», «решения о назначении директоров Национальных филиалов и представительств МТРК «Мир» принимаются Председателем МТРК «Мир» и утверждаются Советом директоров МТРК «Мир», а следующее заседание Совета директоров назначено на декабрь 2016 года.
Таким образом, предложение Палий назначить на должность директора Национального представительства МТРК «Мир» в Молдове Валериу Реницэ не может быть удовлетворено.
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