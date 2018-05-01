С 1 мая МРОТ сравнялся с прожиточным минимумом
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 мая приравняли к прожиточному минимуму. Теперь он составляет 11 тыс. 163 рубля.
Инициатором такого нововведения стал президент России Владимир Путин. В начале 2018 года он объявил, что повышение МРОТ произойдет 1 мая текущего года, а не в 2019 году, как планировалось вначале.
Это повлияет не только на зарплаты россиян, но и на сумму декретных отпусков, на оплату больничных и пособия по уходу за детьми до 1,5 лет, передают «Известия».
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что бедность в стране невозможно побороть лишь увеличением МРОТ. В настоящее время за чертой бедности проживают около 20 млн россиян.
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