МРОТ с 1 июля 2017 года будет увеличен до 7,8 тысячи рублей
МРОТ с 1 июля 2017 года будет увеличен до 7,8 тысячи рублей Президент России Владимир Путин увеличил минимальный размер оплаты труда на 4 процента - до 7,8 тысячи рублей в месяц.
Таким образом, размер минимальной оплаты труда будет повышен на 300 рублей. Закон вступает в силу с 1 июля 2017 года, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Как ожидается, повышение коснется около 890 тысяч человек, 72 процента из которых являются работниками государственных и муниципальных учреждений, сообщает ТАСС.
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