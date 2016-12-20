МРОТ с 1 июля 2017 года будет увеличен до 7,8 тысячи рублей Президент России Владимир Путин увеличил минимальный размер оплаты труда на 4 процента - до 7,8 тысячи рублей в месяц.

Таким образом, размер минимальной оплаты труда будет повышен на 300 рублей. Закон вступает в силу с 1 июля 2017 года, говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Как ожидается, повышение коснется около 890 тысяч человек, 72 процента из которых являются работниками государственных и муниципальных учреждений, сообщает ТАСС.