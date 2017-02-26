Мозякин установил рекорд в истории российского хоккея

В истории российского хоккея появился первый спортсмен, набравший 1000 очков (по системе «гол+пас») в отечественных чемпионатах. Им стал нападющий ХК «Металлург» Сергей Мозякин.

35-летний форвард магнитогорской команды на 39 минуте матча 1/8 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против пекинского клуба «Куньлунь Ред Стар» забил гол, принесший ему юбилейное очко, сообщает «Интерфакс».

Свой первый балл хоккеист получил в дебютном противостоянии с «Витязем» 24 января 2001 года. Тогда игрок выступал за московский ЦСКА.

100-е очко Мозякин также взял в составе ЦСКА в 2005 году.

В 2011 году спортсмен, играя за «Атлант», получил 500-е очко в матче против «Северстали», став автором голевого паса.

К сегодняшнему матчу против пекинской команды Мозякин подошел с 999 очками.

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