Мозг всегда разрабатывает запасной план

Канадские ученые обнаружили, что мозг человека всегда имеет запасной план. По словам экспертов, человек постоянно сталкивается с необходимостью решения той или иной задачи.

Поскольку каждая проблема требует от личности определенного выбора, то мозг заранее предусматривает все варианты развития события. Случается это обычно на уровне подсознания всего за несколько секунд. Так, организм готовится к разнообразным жизненным сценариям, - сообщает «Экономика сегодня».

Таким образом, молниеносное решение человека является более обдуманным, чем считалось ранее.