Мозг шизофреника не умеет «перегружаться»

Специалисты узнали, какие именно процессы протекают в головном мозге людей, страдающих шизофренией.

Научные сотрудники заявили, что у таких пациентов почти не работают определенные интернейроны, призванные не давать мозгу перегружаться. В обычном состоянии эти нейроны выделяют особую кислоту, позволяющую человеку оперировать большими данными и при этом не сходить с ума, - сообщает «ВладТайм».

Эксперты полагают, что риск развития шизофрении у человека не превышает 1 процент. Однако если у пациента были дальние родственники-шизофреники, то вероятность развития этого психического заболевания увеличивается до 2 процентов. Если же шизофреником является близкий родственник, то риск появления шизофрении вырастает до 50 процентов.