Мозг продолжает жить после смерти

Смерть человеческого организма не во всех случаях происходит одновременно со смертью головного мозга. Ученым удалось зафиксировать несколько случаев, когда мозг продолжал функционировать после смерти остального тела.

Сообщается, что ученые канадского университета в Западном Онтарио исследовали работу мозга четырех пациентов, находившихся при смерти. Во всех случаях ЭЭГ мозга демонстрировало необычную картину электрических колебаний. Более того, в одном из случаев, жизнедеятельность мозга фиксировалась даже спустя десять минут после остановки сердца — ученые наблюдали вспышки медленных волн, известных как дельта-ритмы, - сообщает «Экономика сегодня».

В то же время, исследователи подчеркнули, что сначала нужно провести ряд дополнительных исследований, чтобы получить более точные выводы.

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