В Мозамбике родился ребёнок с двумя парами ног

В Мозамбике (Африка) на свет появился необычный ребенок, у которого в отличие от других младенцев вместо двух ножек четыре. При этом известно, что это уже не первый случай в этой стране, буквально в этом же месяц родился еще один четвероногий кроха.

Сообщается, что родители необычного ребенка до самого рождения не знали об отклонениях, поскольку в их провинции отсутствует ультразвуковое обследование, сообщает «Народные Новости».

Как разъяснили это аномальное явление врачи, две «лишние» ножки, могут быть остатками недоразвитого близнеца родившегося ребенка. В настоящий момент пол малыша пока остается неизвестным.