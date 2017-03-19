В Мозамбике футболист стал жертвой пятиметрового крокодила

19-летний футболист из Мозамбика Эстевао Альберто Жино стал жертвой огромного крокодила. Рептилия атаковала молодого человека, когда тот бежал по берегу реки Замбези.

По данным агентства URA.RU, пятиметровая рептилия утащила футболиста в реку, когда тот прогуливался вместе с двумя товарищами по команде по берегу водоема. Игроки по команде от испуга не смогли помочь товарищу.

Спортсмен выступал за команду «Атлетико Минейро». На сайте футбольного клуба сообщается: «Мы оплакиваем нашего игрока, нашего брата, друга, сына и вечного центра обороны Эстевао Альберто Жино, которому было всего 19 лет и у которого были неплохие перспективы в футболе. Вчера он стал жертвой крокодила на берегу реки Замбези».