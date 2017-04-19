Мотоциклистов не пустят на выделенные полосы в Москве

Мотоциклисты не смогут ездить в Москве по выделенным полосам для городского транспорта, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

По его словам, проведенный эксперимент показал, что допуск мотоциклистов на выделенную полосу для городского транспорта нецелесообразен, так как автобусы и такси, перестраиваясь, создают проблемы для движения.

Заммэра отметил, что от этой идеи было принято решение отказаться, добавив, что сейчас проводится эксперимент по созданию двойной стоп-линии и разрешению проезда между рядами для мотоциклистов, который продлится полтора-два месяца.

Исследования проводятся совместно с МВД и Минтрансом, уточнил Ликсутов.

«По результатам мы доложим руководителю Правительственной комиссии по транспорту Игорю Шувалову, после чего будет приниматься решение о целесообразности внедрения такой практики на постоянной основе», - цитирует «Интерфакс» слова заммэра.