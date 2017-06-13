Мотоциклистам не разрешили ездить между рядами

Предложение первого вице-премьер Игоря Шувалова об изменении правил дорожного движения для мотоциклистов не нашло поддержки у экспертов и в профильных ведомствах.

По мнению представителей мотосообществ, изменения в правилах могли бы только еще больше запутать водителей и байкеров.

Ранее Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы проработать изменения, позволяющие байкерам двигаться между рядами. На данный момент запрета или разрешения на подобные маневры не сформулировано.

В МВД назвали идею Шувалова «нецелесообразной». В ведомстве пояснили, что, если проезжая часть разделена на полосы линиями разметки, то двигаться нужно строго по полосам. Пересечение сплошной линии не допускается. При этом параллельное движение нескольких транспортных средств в пределах одной полосы не запрещается.

Вместе с тем, в некоторых метах одновременный проезд машины и мотоцикла опасен, а отсутствие большого опыта вождения у многих участников дорожного движения может привести в росту человеческих жертв, пишет газета «Коммерсант».