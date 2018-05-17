Мотоцикл проекта «Кортеж» доведут до ума

Мотоцикл проекта «Кортеж», который должен сопровождать автомобиль президента России, практически готов, заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в беседе с главой РФ Владимиром Путиным.

«Кстати, мы же подготовили еще и мотоцикл, который должен сопровождать ваш кортеж, но, к сожалению, не успели довести его до ума», - признался Чемезов, отметив, что мотоцикл получился ну очень красивым.

Он также подчеркнул, что новый мотоцикл не уступает западным аналогам. На это Владимир Путин ответил: «Надо, чтобы лучше был».

Кроме того, президент отметил необходимость пустить джипы и седаны «Кортежа» в массовое производство, а также добавил, что автомобили должны быть доступны не только для обеспеченных россиян.

7 мая Владимир Путин приехал на церемонию инаугурации на лимузине отечественного производства, сообщает «Интерфакс».

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