Моторолу похоронят в среду в ДНР с воинскими почестями

Прощание с командиром батальона «Спарта» (Донецкая народная республика) Арсеном Павловым по прозвищу Моторола состоится в среду, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Прощание состоится в Донецке, похороны пройдут с воинскими почестями на территории ДНР.

По данным источника, причиной смерти Моторолы стал теракт, подготовленный украинскими спецслужбами.

Павлов был убит в собственном доме 16 октября в результате взрыва.