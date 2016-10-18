Моторолу похоронят в среду в ДНР с воинскими почестями
Прощание с командиром батальона «Спарта» (Донецкая народная республика) Арсеном Павловым по прозвищу Моторола состоится в среду, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Прощание состоится в Донецке, похороны пройдут с воинскими почестями на территории ДНР.
По данным источника, причиной смерти Моторолы стал теракт, подготовленный украинскими спецслужбами.
Павлов был убит в собственном доме 16 октября в результате взрыва.
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