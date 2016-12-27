В Мосуле захвачен в плен один из помощников главаря ДАИШ

На левом берегу реки Тигр в квартале Бакр в Мосуле бойцами антитеррористического подразделения Ирака захвачен в плен один из помощников главаря группировки ДАИШ (запрещенная в РФ организация) Абу Бакра аль-Багдади.

Вместе с боевиком по имени Абу Харис аль-Матьюти задержаны еще 14 экстремистов, которые занимались сбором разведывательных данных, - сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Sumaria.

Сообщается также, что на след террористов помогли выйти местные жители, указавшие местоположение боевиков.