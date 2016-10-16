На Мосул скинули листовки о начале операции против ДАИШ

Власти Ирака сбросили тысячи листовок на город Мосул с предупреждением о начале наступления. Жителей просят не приближаться к позициям боевиков и не выходить из домов.

– Мы готовимся начать освобождение Мосула и вернуть в регион безопасность и стабильность, – говорится в листовках ВВС Ирака. Жителей города просят избегать некоторых районов и не открывать окна домов, сообщает ТАСС. В листовке также дается номер телефона, по которому граждане могут сообщать о действиях группировки ДАИШ, деятельность которой запрещена в РФ.

Известно, что ВВС Ирака скинули листовки на город с воздуха, они оформлены в стиле газеты.