Мосты в Санкт-Петербурге будут разводить раньше ради туристов

Дворцовый и Троицкий мосты в Санкт-Петербурге будут поднимать раньше ради туристов, рассказал директор СПб ГБУ «Мостотрест» Андрей Кочин.

Он уточнил, что мосты теперь будут поднимать на 15 минут раньше - Дворцовый разведут в 01:10, а Троицкий поднимется в 01:20.

Решение было принято по просьбе компаний, организующих водные экскурсионные прогулки для туристов и жителей города Теперь у экскурсионных маломерных судов будет 15 минут на то, чтобы пройти под раскрытыми мостами и еще лучше рассмотреть Петербург и его визитную карточку - разведенные мосты.

В ночь с 9 на 10 апреля в Петербурге стартовал сезон навигации на Неве и Малой Неве, а с 20 апреля откроется навигация и на рукавах Невы, сообщает «Санкт-Петербург.ру» со ссылкой на газету «Комсомольская правда - Петербург».