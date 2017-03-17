Мосты Петербурга с 1 апреля оснастят бесплатным Wi-Fi

Мосты в Санкт-Петербурге с 1 апреля 2017 года подключат к бесплатной сети Wi-Fi, сообщили в комитете по информатизации и связи Петербурга.

Как уточняется в материале, к бесплатной общегородской сети Wi-Fi собираются подключить Дворцовый, Троицкий, Биржевой и Володарский мосты. Выйти в интернет можно будет с Литейного, Большеохтинского, Благовещенского, Большого Петровского, Большого Крестовского, Александра Невского, Лазаревского и других мостов.

Воспользоваться бесплатным доступом к интернету сможет любой желающий. Для этого надо найти в своем мобильном «SPb Free Wi-Fi» и ввести свой номер телефона.

К концу 2017 года Wi-Fi также должен появиться в петербургском метро. Сеть будет доступна не только на станциях, но и во время движения поезда, сообщает «Санкт-Петербург.ру».

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