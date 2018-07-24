Мост на остров Сахалин становится все более осязаемым

Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил правительству изучить вопрос о строительстве моста, который свяжет материковую Россию и остров Сахалин.

На встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко Владимир Путин сказал, что строительство моста важно не только для жителей острова — оно может помочь развитию севера Хабаровского края.

Строительство моста на остров обойдется в 540,3 млрд рублей, что в 3,5 раза превышает стоимость Крымского моста. При этом железная дорога может пройти не через мост, а через тоннель под проливом Невельского, отмечает Kommersant.

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