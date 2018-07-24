Мост на остров Сахалин становится все более осязаемым
Президент России Владимир Путин сообщил, что поручил правительству изучить вопрос о строительстве моста, который свяжет материковую Россию и остров Сахалин.
На встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко Владимир Путин сказал, что строительство моста важно не только для жителей острова — оно может помочь развитию севера Хабаровского края.
Строительство моста на остров обойдется в 540,3 млрд рублей, что в 3,5 раза превышает стоимость Крымского моста. При этом железная дорога может пройти не через мост, а через тоннель под проливом Невельского, отмечает Kommersant.
Оцените Instagram «Русской Планеты»! Будем рады Вашим комментариям. Призы — еженедельно!
Следующая новость Автор «гимна настоящей стерве» займется культурой в России
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии