В Мособлдуме обсудили новый законопроект о науке

В Московской областной думе прошли слушания по поводу нового законопроекта о науке, научно-технической и инновационной деятельности.

По словам председателя комитета Вячеслава Никонова, сообщил, рассмотрение законопроекта запланировано в 2018 году.

Он отметил, что существующая законодательная база была сформирована в 1996 году и уже устарела, поэтому новый закон просто необходим.

На территории Московской области расположено большое количество научных центров, поэтому слушания по поводу нового законопроекта решено было проводить в Подмосковье, уточняет портал «Вести Подмосковья».