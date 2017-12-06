В Мособлдуме обсудили новый законопроект о науке
В Московской областной думе прошли слушания по поводу нового законопроекта о науке, научно-технической и инновационной деятельности.
По словам председателя комитета Вячеслава Никонова, сообщил, рассмотрение законопроекта запланировано в 2018 году.
Он отметил, что существующая законодательная база была сформирована в 1996 году и уже устарела, поэтому новый закон просто необходим.
На территории Московской области расположено большое количество научных центров, поэтому слушания по поводу нового законопроекта решено было проводить в Подмосковье, уточняет портал «Вести Подмосковья».
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