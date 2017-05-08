Мэр Москвы возложил цветы в Александровском саду
Мэр Москвы Сергей Собянин возложил сегодня утром цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду.
Накануне Дня Победы московские ветераны, общественники и представители духовенства собрались почтить память воинов Великой Отечественной войны.
Сергей Собянин и военнослужащие Преображенского полка поднесли к священному мемориалу четыре венка из цветов и еловых ветвей.
Память почтили Минутой молчания, отмечает RG.ru.
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