Мэр Москвы уволил главу управы Донского района
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение уволить с занимаемой должности главу управы Донского района Флору Тюрину. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».
Тюрина уволена в связи с утратой доверия за непринятие ею мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого она является.
Ранее сообщалось, что в отношении чиновницы Следственным управлением УВД по Южному административному округу Москвы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».
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