Мэр Москвы уволил главу управы Донского района

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение уволить с занимаемой должности главу управы Донского района Флору Тюрину. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Тюрина уволена в связи с утратой доверия за непринятие ею мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого она является.

Ранее сообщалось, что в отношении чиновницы Следственным управлением УВД по Южному административному округу Москвы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере».