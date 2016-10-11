Мэр Москвы решил сменить главу департамента капремонта
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение сменить руководителя столичного департамента капитального ремонта.
- Елисеев Алексей Андреевич назначается руководителем департамента капитального ремонта, - цитирует Собянина «Интерфакс». Сегодня градоначальник принимает участие в заседании правительства столицы.
Ранее Елисеев трудился в качестве заместителя руководителя ГБУ «Автомобильные дороги». До последнего времени департамент капремонта возглавлял Виталий Михайличенко.
Следующая новость США выставит на аукцион секрет производства «сухого алкоголя»
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии