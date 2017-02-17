Мэр Москвы позвал авторов фильма о российских болельщиках на ЧМ-2108
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создателям фильма о футбольных фанатах «Армия российских хулиганов» приехать в РФ на чемпионат мира по футболу в 2018 году.
Фильм был показан британским телеканалом ВВС. Его авторы предупредили английский болельщиков об опасности посещения ЧМ-2018 из-за российских фанатов и напомнили, что в драках на ЧЕ во Франции в прошлом году пострадали 100 англичан.
«Так же распространяли пугалки и перед Олимпиадой в Сочи. Приглашаю авторов в Россию, на #ЧМ2018», - написал Собянин в своем Twitter. В то же время он усомнился в том, что создателей фильма вообще интересует футбол.
Следующая новость Трамп бросит Национальную гвардию на охоту за мигрантами-нелегалами
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии