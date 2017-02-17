Мэр Москвы позвал авторов фильма о российских болельщиках на ЧМ-2108

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создателям фильма о футбольных фанатах «Армия российских хулиганов» приехать в РФ на чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Фильм был показан британским телеканалом ВВС. Его авторы предупредили английский болельщиков об опасности посещения ЧМ-2018 из-за российских фанатов и напомнили, что в драках на ЧЕ во Франции в прошлом году пострадали 100 англичан.

«Так же распространяли пугалки и перед Олимпиадой в Сочи. Приглашаю авторов в Россию, на #ЧМ2018», - написал Собянин в своем Twitter. В то же время он усомнился в том, что создателей фильма вообще интересует футбол.