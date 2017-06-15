Мэр Москвы пообещал лично контролировать ход реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин возьмет на личный контроль процесс реализации программы реновации жилья в столице.

Он также добавил, что будет нести личную ответственность за ее исполнение как перед москвичами, так и перед президентом России Владимиром Путины. Об этом градоначальник написал в своем Twitter.

Сегодня завершается голосование жителей домов, внесенных в предварительный список. По его результатам будет сформирован окончательный перечень предназначенных к сносу пятиэтажек.