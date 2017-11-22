Мэр Москвы допустил возможность повторения реновации

Дома, которые не попали в первую волну реновации, могут быть включены во второю. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, после запуска первой программы, перечень домов в которой уже сформирован, можно будет внести изменения в законодательство и включить во вторую программу другие дома. «Если будет необходимость у москвичей, а я уверен, она будет, то через какое-то время, наверное, можно будет внести изменения в закон и те, кто не попал в эту программу, войдут», - цитирует градоначальника РИА «Новости».

При этом мэр отметил, что первая стадия должна быть обязательно пройдена, чтобы наглядно продемонстрировать москвичам, каким будет новое жилье, предоставляемое в рамках программы.

Реновация подразумевает снос свыше пяти тысяч домов в Москве, большинство из которых – «хрущевки». Их жильцов планируется переселить в новые дома за счет города.

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