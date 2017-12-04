Москву зальет ледяным дождем и засыплет снегом
На Центральную Россию надвигается циклон с Балкан, который принесет с собой сильные снегопады.
Уточняется, что днем 4 декабря в Московском регионе ожидается ледяной дождь и сильный снег.
По прогнозам синоптиков к обеду может выпасть 11 сантиметров снега.
Автолюбителям рекомендуется пересесть на общественный транспорт из-за возможного ухудшения дорожной ситуации, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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