Москву зальет ледяным дождем и засыплет снегом

На Центральную Россию надвигается циклон с Балкан, который принесет с собой сильные снегопады.

Уточняется, что днем 4 декабря в Московском регионе ожидается ледяной дождь и сильный снег.

По прогнозам синоптиков к обеду может выпасть 11 сантиметров снега.

Автолюбителям рекомендуется пересесть на общественный транспорт из-за возможного ухудшения дорожной ситуации, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».