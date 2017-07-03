На Москву вылилось около четверти месячной нормы осадков
Первый понедельник июля начался затяжным дождем. За утро и половину дня выпала примерно четвертая часть месячной нормы осадков.
В Гидрометеобюро Москвы и области «Интерфаксу» уточнили, что было зафиксировано выпадение 21 мм осадков. Норма для июля составляет 94 мм.
Всего же за три дня нового месяца на столицу вылилось 47 мм осадков, то есть 40; от нормы.
По словам синоптиков, дождливая погода продлится до конца недели, хотя осадки не будут столь обильными.
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