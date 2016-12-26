В Москву вылетел самолет с останками жертв крушения Ту-154

В Москву из Сочи вылетел военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находятся тела десяти и 86 фрагментов тел погибших в результате катастрофы ту-154.

В столице будет проведено их опознание и генетическая экспертиза специалистами Бюро судебной медицинской экспертизы и 111-го Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России, передает ТАСС.

Поданным СМИ, специалисты уже начали забор биоматериалов у родственников жертв катастрофы для проведения работ по анализу ДНК.