В Москву к выходным вернется зима

В выходные в Москву вернутся заморозки, снег и гололедица, сообщили в Гидрометцентре.

Согласно прогнозу синоптиков, температура постепенно начнет понижаться с пятницы, а в выходные она приблизится к климатической норме.

Кроме того, временами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура воздуха будет понижаться ниже ноля, а к утру на дорогах и тротуарах местами образуется гололедица.

В пятницу ночью осадков не ожидается, минимальная температура минус 1 – плюс 1 в Москве и минус 3 – плюс 2 в Подмосковье. Днем местами пройдет дождь, температура воздуха прогреется до плюс 5-7 градусов.

В ночь на cубботу пойдет мокрый снег и похолодает до минус 3 – 1 градусов. Днем температура повысится лишь до плюс 2 — 4 градусов.

В начале новой недели временами пройдут небольшие осадки, ночами температура будет понижаться до минус 4 – плюс 1, днем максимальная температура составит плюс 2 – 7 градусов, сообщает «РИА Новости».