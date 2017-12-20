В Москву к выходным дням придут морозы и метели
По данным синоптиков, к предстоящим выходным в столицу придут снегопады и метели, а также установится минусовая ночная температура воздуха.
В субботу, 23 декабря, с приближением атмосферного фронта выпадет небольшой снег.
В воскресенье в Москве ожидаются снегопады и метели. Небольшие морозы еще сохранятся на уровне минус 3 - минус 5 градусов.
В воскресенье вечером возможно повышение температуры до ноля - минус 2 градусов, сообщает АГН «Москва».
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