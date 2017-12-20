В Москву к выходным дням придут морозы и метели

По данным синоптиков, к предстоящим выходным в столицу придут снегопады и метели, а также установится минусовая ночная температура воздуха.

В субботу, 23 декабря, с приближением атмосферного фронта выпадет небольшой снег.

В воскресенье в Москве ожидаются снегопады и метели. Небольшие морозы еще сохранятся на уровне минус 3 - минус 5 градусов.

В воскресенье вечером возможно повышение температуры до ноля - минус 2 градусов, сообщает АГН «Москва».