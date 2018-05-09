В Москву вновь вернутся заморозки
Демонстрационная версия лета в мае закончилась – в Москву вновь вернутся заморозки.
Уже ближайшей ночью в Москве похолодает до нуля градусов, а на востоке Подмосковья ожидается до двух градусов мороза.
Синоптики пояснили, что в условиях пришедшего в московский регион антициклона по ночам будет ясно, поэтому воздух будет дополнительно охлаждаться.
Вместе с тем, похолодание не будет продолжительным и к выходным в столицу вновь вернется долгожданное тепло, сообщает Life.
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