Демонстрационная версия лета в мае закончилась – в Москву вновь вернутся заморозки.

Уже ближайшей ночью в Москве похолодает до нуля градусов, а на востоке Подмосковья ожидается до двух градусов мороза.

Синоптики пояснили, что в условиях пришедшего в московский регион антициклона по ночам будет ясно, поэтому воздух будет дополнительно охлаждаться.

Вместе с тем, похолодание не будет продолжительным и к выходным в столицу вновь вернется долгожданное тепло, сообщает Life.