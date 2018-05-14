В Москву вернутся специальные кабины времен ГАИ
На перекрестках Москвы появятся ветрозащитные стеклянные кабины времен ГАИ для сотрудников Госавтоинспекции.
Решение убрать так называемые «стаканы» было принято во время реформирования патрульно-постовой службы.
Как отмечает газета «Известия», перед проектировщиками поставили задачу воссоздать внешний вид и исторический образ тех кабин, которые ранее функционировали в Москве.
На данный момент в Москве установили уже 38 кабин для сотрудников Госавтоинспекции. Стоимость одной такой стеклянной кабины составляет около 500 тысяч рублей, сообщает агентство Nation news.
Следующая новость Хиллари Клинтон увидела «руку Москвы» в Австралии
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии