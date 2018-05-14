В Москву вернутся специальные кабины времен ГАИ

На перекрестках Москвы появятся ветрозащитные стеклянные кабины времен ГАИ для сотрудников Госавтоинспекции.

Решение убрать так называемые «стаканы» было принято во время реформирования патрульно-постовой службы.

Как отмечает газета «Известия», перед проектировщиками поставили задачу воссоздать внешний вид и исторический образ тех кабин, которые ранее функционировали в Москве.

На данный момент в Москве установили уже 38 кабин для сотрудников Госавтоинспекции. Стоимость одной такой стеклянной кабины составляет около 500 тысяч рублей, сообщает агентство Nation news.