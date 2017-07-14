В Москву вернулось долгожданное лето

В Московский регион окончательно вернулось долгожданное лето, заявил директор Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, о холодах, которые были в начале лета, можно уже потихоньку забывать, так как в регионе установился нормальный летний режим.

15 июля ожидается наиболее теплый день из ближайших семи дней. Температура воздуха в Москве прогреется до 24-26 градусов, по области до 27 градусов.

16 июля температура воздуха составит 25 градусов, а затем небольшое понижение - 21-22, это типичная температура для июля.

Кроме того, в ближайшие дни прогнозируются летние грозы и усиление ветра до 12-17 м/с.

«Ясной, устойчивой, солнечной погоды не прогнозируем, но может быть это не так уж плохо, если вспомнить 2010 год, когда абсолютно устойчивая, стабильная атмосфера была, а последствия - совершенно катастрофические», - цитирует ТАСС слова Вильфанда.

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