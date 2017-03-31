В Москву вернется весна

Весна вернется в Москву уже в ближайшие выходные, рассказали синоптики погодного центра «Фобос».

По данным специалистов, 31 марта к Москве приблизится циклон с северо-запада, поэтому во второй половине дня в столице пойдет снег. Ожидается, что может выпасть два-три миллиметра осадков в виде снега.

В выходные дни в Москву вернется тепло, температура поднимется до плюс 5-8 градусов Цельсия.

В понедельник погода вновь разочарует москвичей, так как ожидается дождь, сообщает «Экономика сегодня».