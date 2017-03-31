В Москву вернется весна
Весна вернется в Москву уже в ближайшие выходные, рассказали синоптики погодного центра «Фобос».
По данным специалистов, 31 марта к Москве приблизится циклон с северо-запада, поэтому во второй половине дня в столице пойдет снег. Ожидается, что может выпасть два-три миллиметра осадков в виде снега.
В выходные дни в Москву вернется тепло, температура поднимется до плюс 5-8 градусов Цельсия.
В понедельник погода вновь разочарует москвичей, так как ожидается дождь, сообщает «Экономика сегодня».
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