В Москву вернется долгожданное тепло

Начало недели порадует жителей столичного региона теплой погодой, сообщили в Росгидромете.

Ожидается, что воздух в Москве прогреется до 6-8 градусов, а в Подмосковье столбики термометров покажут от 5 до 10 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный, со скоростью 8-13 метров в секунду.

В последующие дни ожидается повышение температуры воздуха, однако возможен небольшой дождь, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».