В Москву вернется долгожданное тепло
Начало недели порадует жителей столичного региона теплой погодой, сообщили в Росгидромете.
Ожидается, что воздух в Москве прогреется до 6-8 градусов, а в Подмосковье столбики термометров покажут от 5 до 10 градусов тепла.
Ветер будет дуть северо-западный, со скоростью 8-13 метров в секунду.
В последующие дни ожидается повышение температуры воздуха, однако возможен небольшой дождь, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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