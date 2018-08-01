Москву связали прямым авиарейсом с историческим городом Китая

В московский аэропорт «Шереметьево» прибыл первый рейс из Ханчжоу (Китай).

Рейсы между Ханчжоу и Москвой будут осуществляться три раза в неделю: по вторникам (прилет в 15:20 по московскому времени), вылет в 17:20 по московскому времени), четвергам (прилет в 15:00, вылет в 17:10) и субботам (прилет в 15:05, вылет в 17:20).

Обслуживание пассажиров будет происходить в терминале F, передает «Подмосковье сегодня».

Открытие нового рейса позволит туристам познакомиться с достопримечательностями одного из главных туристических центров Китая.

Ханчжоу, прежде называвшийся Линьань, в домонгольскую эпоху служил столицей династии Южная Сун и был самым населённым городом тогдашнего мира.

Город знаменит своими чайными плантациями и природными красотами, наиболее известной из которых является озеро Сихý.

Среди исторических памятников выделяется стройная 30-метровая пагода Баочу и стоящий на берегу озера мавзолей легендарного Юэ Фэя.

Оцените Instagram «Русской Планеты»! Будем рады Вашим комментариям. Призы — еженедельно!

Новости по теме
Теги:
Следующая новость В России не осталось абсолютно здоровых граждан среди населения

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО