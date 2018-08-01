Москву связали прямым авиарейсом с историческим городом Китая

В московский аэропорт «Шереметьево» прибыл первый рейс из Ханчжоу (Китай).

Рейсы между Ханчжоу и Москвой будут осуществляться три раза в неделю: по вторникам (прилет в 15:20 по московскому времени), вылет в 17:20 по московскому времени), четвергам (прилет в 15:00, вылет в 17:10) и субботам (прилет в 15:05, вылет в 17:20).

Обслуживание пассажиров будет происходить в терминале F, передает «Подмосковье сегодня».

Открытие нового рейса позволит туристам познакомиться с достопримечательностями одного из главных туристических центров Китая.

Ханчжоу, прежде называвшийся Линьань, в домонгольскую эпоху служил столицей династии Южная Сун и был самым населённым городом тогдашнего мира.

Город знаменит своими чайными плантациями и природными красотами, наиболее известной из которых является озеро Сихý.

Среди исторических памятников выделяется стройная 30-метровая пагода Баочу и стоящий на берегу озера мавзолей легендарного Юэ Фэя.

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