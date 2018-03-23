В Москву на следующей неделе придет весна

В последние дни марта в московском регионе установится плюсовая температура, рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, уже 23 марта в столице ожидается повышение температуры до плюс 1-3 градусов, но будет ветрено.

В субботу, 24 марта, станет немного холоднее – днем будет около нуля градусов, а ночью ожидается от пяти до семи градусов мороза.

«С 25 марта начнется весенняя погода: если ночью еще будут морозы до минус 10, то днем уже до плюс двух - плюс четырех градусов. Дальше - 26, 27, 28 марта - дневные температуры будут подниматься до плюс шести градусов», - цитирует «ТВ Центр» слова директора Гидрометцентра.