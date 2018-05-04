В Москву привезут мощи святого русского хирурга Луки

Мощи архиепископа Крымского Луки (Войно-Ясенецкого), русского врача-хирурга и почитаемого в православной церкви святого, принесут в Москву из Симферополя.

С 11 по 17 мая святыня будет находиться в Донском монастыре города Москвы, после чего будет перенесена в храм Троицы Живоначальной в Останкине, где будет пребывать с 18 по 22 мая.

Доступ к святыне будет открыт ежедневно с 7:00 до 21:00.

Архиепископ Лука, в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, родился 27 апреля 1877 году в Керчи.

Он отказался от карьеры художника и поступил на медицинский факультет Киевского университета. После сданных выпускных экзаменов заявил о намерении стать земским врачом. Он одним из первых начал делать сложные операции на желчных путях, желудке, кишечнике, сердце и мозге.

В мае 1946 года Лука был назначен архиепископом Симферопольским и Крымским.

Он также был автором более 55 научных трудов по хирургии и анатомии, и одновременно - почти 1300 проповедей, лишь половина которых составила 12 томов.

Скончался подвижник 11 июня 1961 года, сообщает ТАСС.