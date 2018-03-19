В Москву пришла оттепель
Жителей Москвы 19 марта ожидает оттепель, говорится в сообщении погодного центра «Фобос».
Ожидается, что столбики термометров зафиксируются днем на нулевой отметке.
Согласно прогнозу, в столице ожидается переменная облачность без осадков.
В выходные в Московском регионе зафиксированы аномальные для середины марта морозы, сообщает «Федерал пресс».
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