В Москву прилетел первый самолет из Каира

Между столицами России и Египта возобновлено авиасообщение, которое было прервано два с половиной года назад.

Сегодня в столичном аэропорту Домодедово совершил посадку самолет компании EgyptAir. По прогнозам директора воздушной гавани Игоря Борисова, в текущем году египетская компания и «Аэрофлот» на полетах в Каир и обратно обслужат 25,5 тысячи пассажиров. Он добавил, что Египет продолжает оставаться одним из самых популярных направлений зарубежного отдыха у отечественных туристов, передает ТАСС.

Накануне первый рейс в Каир был совершен самолетом «Аэрофлота». Российская и египетская компании планируют выполнять по три рейса в неделю.

Авиасообщение с Египтом было прервано в конце 2015 года после крушения самолета «Когалымавиа» над Синаем в результате теракта на борту. Тогда погибли 224 человека.