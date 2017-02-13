В Москву придет неустойчивая погода

На этой неделе в московский регион придет переменчивая и неустойчивая погода, сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Кроме того, понедельник утром атмосферное давление будет очень высокое, но к вечеру вторника понизится более чем на 20 мм ртутного столба. А к четвергу - снова повысится до значений понедельника.

Уже во вторник днем температура воздуха в столичном регионе превысят нулевую отметку, при этом ожидается ветреная погода со снегопадом. В среду столбики термометров опустятся до 2-7 градусов ниже нуля днем и ночью, а в четверг температура вернется к 7-12 ниже нуля ночью и минус 4-5 градусов днем, сообщает «ТВ Центр».