В Москву придет неустойчивая погода
На этой неделе в московский регион придет переменчивая и неустойчивая погода, сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Кроме того, понедельник утром атмосферное давление будет очень высокое, но к вечеру вторника понизится более чем на 20 мм ртутного столба. А к четвергу - снова повысится до значений понедельника.
Уже во вторник днем температура воздуха в столичном регионе превысят нулевую отметку, при этом ожидается ветреная погода со снегопадом. В среду столбики термометров опустятся до 2-7 градусов ниже нуля днем и ночью, а в четверг температура вернется к 7-12 ниже нуля ночью и минус 4-5 градусов днем, сообщает «ТВ Центр».
Следующая новость Мавзолей закроют на два месяца
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии