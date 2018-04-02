В Москву придет майское тепло

Снег полностью растает на московских улицах уже в конце наступившей недели, обещают синоптики.

Согласно прогнозам, уже сегодня, 2 апреля, в столичном регионе начнутся традиционные весенние дожди, а 6 апреля Москва попадет в теплый сектор циклона, что повлечет за собой резкое увеличение температуры воздуха, характерное для начала мая.

В дневные часы столбики термометров поднимутся до отметки +18 градусов.

Вместе с тем, 2 апреля в Московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра и тумана, сообщает «Национальная служба новостей».