В Москву прибыла военная техника к параду Победы

На временную площадку в столице на улице Нижние Мневники к параду Победы прибыла военная техника. Об этом рассказали в Минобороны России.

Уточняется, что колонна, принимающая участие в параде Победы передислоцирована с площадки в Алабино. В ее состав вошли автомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, ракетные комплексы «Искандер-М», «Ярс», бронеавтомобили «Тайфун». Общее количество единиц техники составляет более 100, передает ТАСС.

Гусеничная техника – танки Т-34-85, «Бумеранг», БДМ-4М, зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и «Тор-М2» были доставлены железнодорожным транспортом на станцию Пресня, чтобы затем военный транспорт своим ходом совершил марш на парадную площадку.