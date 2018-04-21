В Москву прибыла военная техника к параду Победы
На временную площадку в столице на улице Нижние Мневники к параду Победы прибыла военная техника. Об этом рассказали в Минобороны России.
Уточняется, что колонна, принимающая участие в параде Победы передислоцирована с площадки в Алабино. В ее состав вошли автомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А, ракетные комплексы «Искандер-М», «Ярс», бронеавтомобили «Тайфун». Общее количество единиц техники составляет более 100, передает ТАСС.
Гусеничная техника – танки Т-34-85, «Бумеранг», БДМ-4М, зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и «Тор-М2» были доставлены железнодорожным транспортом на станцию Пресня, чтобы затем военный транспорт своим ходом совершил марш на парадную площадку.
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