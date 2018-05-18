В Москву и Подмосковье движется арктический холод
В столичном регионе с 20 мая начнется существенное похолодание.
Арктический воздух рассеет тепло, средняя температура опустится до +13 - +15 градусов.
Вместе с ним прольются дожди, а ночью температура опустится и вовсе до +5 - +7 градусов.
С 21 мая дожди прекратятся, но прохлада останется, передает АГН «Москва».
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