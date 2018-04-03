Москву отмоют шампунем после зимы

Улицы Москвы после зимы четыре раза помоют с применением специальной частящей пены, заявил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В Москве, наконец, установилась положительная температура. Уже сегодня в городе началась промывка дорог, тротуаров, дворов и парковок», - рассказал чиновник.

Он также уточнил, специальный шампунь для дорог смоет образовавшуюся за зиму пленку из остатков бензина, резины и других дорожных отходов, которые невозможно убрать водой. Такая уборка необходима для улучшения экологической ситуации в столице.

Новое чистящее средство полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей, безопасно для окружающей среды.

Особое внимание будет уделено очистке тротуаров, асфальтобетонных и плиточных покрытий дворовых территорий, парковочных мест, остановок общественного транспорта, подходов к объектам соцсферы, спорта и торговли, сообщает «Интерфакс».