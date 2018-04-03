Москву отмоют шампунем после зимы

Улицы Москвы после зимы четыре раза помоют с применением специальной частящей пены, заявил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В Москве, наконец, установилась положительная температура. Уже сегодня в городе началась промывка дорог, тротуаров, дворов и парковок», - рассказал чиновник.

Он также уточнил, специальный шампунь для дорог смоет образовавшуюся за зиму пленку из остатков бензина, резины и других дорожных отходов, которые невозможно убрать водой. Такая уборка необходима для улучшения экологической ситуации в столице.

Новое чистящее средство полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей, безопасно для окружающей среды.

Особое внимание будет уделено очистке тротуаров, асфальтобетонных и плиточных покрытий дворовых территорий, парковочных мест, остановок общественного транспорта, подходов к объектам соцсферы, спорта и торговли, сообщает «Интерфакс».

Новости по теме
Теги:
Места: Москва
Следующая новость Степень опьянения водителей теперь покажет кровь

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО