В Москву на один день придет весна

Предстоящая суббота может стать самой теплой в московском регионе с начала весны.

По данным синоптиков, в ночь на 10 марта столбики термометров в Москве опустятся до минус 6–8 градусов, днем температура воздуха составит минус 2–4 градуса.

Вместе с тем уже 11 марта в регион поступит порция холодного воздуха, что приведет к понижению температуры.

8 марта не исключен слабый снег к вечеру. Температура воздуха ночью составит минус 10 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до минус 3–5 градусов, пишет газета «Известия».