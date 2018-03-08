В Москву на один день придет весна
Предстоящая суббота может стать самой теплой в московском регионе с начала весны.
По данным синоптиков, в ночь на 10 марта столбики термометров в Москве опустятся до минус 6–8 градусов, днем температура воздуха составит минус 2–4 градуса.
Вместе с тем уже 11 марта в регион поступит порция холодного воздуха, что приведет к понижению температуры.
8 марта не исключен слабый снег к вечеру. Температура воздуха ночью составит минус 10 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до минус 3–5 градусов, пишет газета «Известия».
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