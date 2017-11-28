На Москву обрушится снегопад

Москвичей 28 ноября ожидает снежная морозная погода, следует из данных портала «Метеоновости».

Согласно прогнозу синоптиков, в столичном регионе похолодает, столбики термометров опустятся до -1 до -6 градусов. Ветер ожидается южный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферный антициклон принесет снегопад, «от небольшого на востоке до умеренного на западе региона».

На дорогах возможна гололедица, пишет «Собеседник».