На Москву обрушится снегопад
Москвичей 28 ноября ожидает снежная морозная погода, следует из данных портала «Метеоновости».
Согласно прогнозу синоптиков, в столичном регионе похолодает, столбики термометров опустятся до -1 до -6 градусов. Ветер ожидается южный со скоростью 5-10 метров в секунду.
Атмосферный антициклон принесет снегопад, «от небольшого на востоке до умеренного на западе региона».
На дорогах возможна гололедица, пишет «Собеседник».
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