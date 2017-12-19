На Москву обрушился сильный снегопад
В Московском регионе за прошедшие сутки выпало 15 процентов месячной нормы осадков, сообщили в центре погоды «Фобос».
Уточняется, что самый высокий снежный покров оказался в Серпухове.
Обрушившийся на столицу снегопад парализовал работу аэропортов.
Синоптики предупреждают, что вечером Подмосковье накроет сильный туман, сообщает Life.
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