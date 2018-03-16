На Москву и область движется новый арктический циклон

Из акватории Арктики и Карского моря на территорию Москвы и Московской области придут настоящие морозы.

Столбики термометров в Москве в выходные опустятся до 20 градусов ниже ноля.

В ближайшую ночь в Москве ожидается минус 18-20, в области - минус 18-23, днем минус 8-10 и 7-12 соответственно.

В воскресенье до минус 17-19 в Москве, минус 17-22 в Подмосковье, днем минус 6-4 в городе, от минус 3 до минус 8 - в Подмосковье, передает АГН «Москва».